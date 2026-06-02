Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" стартует в Москве 4 июня. Традиционно его начало приурочено ко дню рождения Александра Пушкина. На фестивале представят 150 тысяч книг разных жанров, а участие в нем примут издатели и авторы со всей России.

Мероприятия пройдут на 16 тематических площадках. Посетители смогут познакомиться с художественной, детской, научной и познавательной литературой, поэзией и прозой. Также на фестивале состоится квест, для участия в котором потребуется приложение Mos ID. Вход на фестиваль будет бесплатным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.