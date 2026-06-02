В Госдуме рассказали, в каких случаях не нужно платить за детский сад

Россиянам рассказали, в каких случаях не нужно платить за детский сад. В Госдуме утверждают, что оплачивать следует только фактическое время, когда ребенок был в дошкольном учреждении, и не учитывать те дни, когда услуга не оказывалась. Например, когда вся семья уехала в отпуск.

Чтобы место в детсаду на это время за ребенком сохранилось, необходимо написать заявление заведующему, а потом обратиться в бухгалтерию. Если руководство детского сада отказывает родителям в перерасчете, следует обратиться с жалобой в управление образования, прокуратуру или в Роспотребнадзор для проверки договора.

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