01 октября, 17:40События
"Русский Халк" объявил о начале подготовки к новому рекорду
Известный экстремал Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк начал подготовку к беспрецедентному мировому рекорду. Он попытается отбуксировать три автобуса малого класса, параллельно выполнив девять сложнейших номеров сценического экстрима.
Достижение планируется установить в следующем году в Люберцах. Весь проект посвящен участникам специальной военной операции и силе духа наших бойцов.
Как выстраивается подготовка к экстремальному рекорду под руководством легендарного стронгмена Михаила Кокляева? Сколько времени займет подготовка и в чем заключается главная сложность трюков? Как силовой экстрим помогает в патриотическом воспитании молодежи и поддержке защитников Отечества?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- президент Международного союза стронгмена – силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко;
- заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян;
- чемпион Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен России по силовому экстриму Сергей Буганов.