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01 октября, 08:00

Культура

Повесть Толстого вышла в лидеры продаж в Бразилии после обзора футболиста

Повесть Толстого вышла в лидеры продаж в Бразилии после обзора футболиста

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Повесть Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича" возглавила рейтинг продаж на одном из крупнейших маркетплейсов мира. Популярность произведению принес бразильский футболист Густаво Скарпа, который увлекается литературой и ведет канал в соцсетях.

Обычно его ролики набирали около 10 тысяч просмотров, но видео о повести Толстого за несколько дней посмотрели около полумиллиона человек. После публикации интернет-запросы о произведении в Бразилии выросли на 300%, а книга вышла в лидеры продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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