С 1 октября на матчи Кубка России не пустят без Fan ID

С 1 октября для прохода на домашние матчи команд Российской Премьер-лиги (РПЛ) в рамках Кубка России потребуется карта болельщика (Fan ID). Правительство РФ расширило список соревнований, для посещения которых требуется паспорт болельщика.

Оформить Fan ID можно через портал "Госуслуги" или приложение "Госуслуги Карта болельщика". Для этого нужно согласиться на обработку персональных данных, пройти верификацию и загрузить цветную фотографию. Проверка обычно занимает не более 72 часов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

