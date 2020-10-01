Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 3 октября пассажиры смогут пользоваться новыми маршрутами в СЗАО, ЮЗАО и ТиНАО. Новые маршруты запустят в районах Строгино, Щукино, Южное Тушино, Коньково, Ясенево, Теплый Стан и в Троицке. После корректировки маршрутов транспорт будет ходить чаще, подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и соцобъектам.

"Москва – мировой лидер по числу видов транспорта, где доступна оплата проезда по биометрии. Это полностью российская разработка, которая принадлежит правительству Москвы. Пассажиры совершили уже более 230 миллионов проходов по биометрии в городском транспорте. Подключиться к сервису можно всего за 1 минуту в мобильном приложении "Метро Москвы". До конца 2026 года по задаче мэра Москвы Сергея Собянина запустим биометрию на станциях с турникетами МЦД-3", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала 2026 года столица получила более 700 новых автобусов и электробусов российского производства. Современная техника делает поездки пассажиров в Москве и ближайшем Подмосковье еще комфортнее и безопаснее.