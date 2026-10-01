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01 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Началось строительство дороги между районами Крюково и Силино в Зеленограде, сообщил Сергей Собянин. Дорога пройдет под железнодорожными путями и соединит несколько районов Зеленограда. В рамках проекта часть дорог в округе реконструируют. Завершить работу планируют в 2028 году.

"При строительстве современных образовательных объектов город стремится создавать среду, удобную не только для учебы, но также для отдыха и общения. В новом кампусе МГТУ "СТАНКИН" в Коммунарке частью такой среды станет эксплуатируемая кровля стилобата площадью около 11,5 тысячи квадратных метров. Под открытым небом планируется создать благоустроенное, озелененное приватное пространство для студентов. Оно будет разделено на несколько функциональных зон: для общения, тихого отдыха и учебы на открытом воздухе", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Метрогородок построили детский сад на 250 мест с бассейном. Трехэтажный корпус сформирован из нескольких прямоугольных объемов разной высоты и выполнен в едином стиле с соседними домами.

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