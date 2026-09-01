Путин заявил, что принятие закона о начале вступления Армении в ЕС означает выход из ЕАЭС

Принятие закона о начале процедуры вступления Армении в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

В марте прошлого года парламент Армении принял закон "О начале процесса вступления в Евросоюз". При этом Пашинян ранее признавал, что принятие закона само по себе не означает возможности вступления страны в ЕС. Вместе с тем, по словам Путина, пребывание в обеих организациях несовместимо.

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