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Новости

01 сентября, 22:45

Экономика

Продажа топлива пониженных классов в России продлится до 30 июня 2027 года

Продажа топлива пониженных классов в России продлится до 30 июня 2027 года

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Эксперт назвала топливо пониженных классов выгодным для водителей

Мера по продаже бензина и дизельного топлива пониженных экологических классов в России будет действовать до 30 июня 2027 года. С 1 сентября на АЗС разрешили продавать топливо классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

По словам экспертов, топливо более низких классов подходит прежде всего для автомобилей старшего возраста. Современные машины могут предъявлять более высокие требования к качеству горючего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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