Молодые музыканты из Москвы получили главные призы фестиваля "Кустендорф Классик" в Сербии

Молодые музыканты из Москвы получили главные призы Международного фестиваля "Кустендорф Классик" в Сербии. Стефания Поспехина стала обладательницей золотой матрешки, а студент Московской консерватории Богдан занял второе место и получил серебряную матрешку.

Фестиваль основал режиссер Эмир Кустурица. Матрешка стала его наградой и символом дружбы народов, а также единства русской и сербской культур. "Кустендорф Классик" ежегодно проходит в деревне Дрвенград и объединяет молодых музыкантов из разных стран.

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