Эксперт оценил риски внедрения уроков киберспорта в российских школах

Введение уроков киберспорта в российских школах может увеличить интеллектуальную нагрузку на детей. Такое мнение выразил генеральный директор компании-агрегатора компьютерных клубов Дмитрий Лукин.

По его мнению, киберспорт может быть дополнительным занятием или видом досуга. При этом заменять им физкультуру не стоит.

Эксперт отметил, что школьники и так много времени проводят за партами и занимаются интеллектуальной работой. Поэтому, считает Лукин, физкультура должна помогать компенсировать эту нагрузку физической активностью.

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