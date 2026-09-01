01 сентября, 17:30Общество
Эксперт оценил риски внедрения уроков киберспорта в российских школах
Введение уроков киберспорта в российских школах может увеличить интеллектуальную нагрузку на детей. Такое мнение выразил генеральный директор компании-агрегатора компьютерных клубов Дмитрий Лукин.
По его мнению, киберспорт может быть дополнительным занятием или видом досуга. При этом заменять им физкультуру не стоит.
Эксперт отметил, что школьники и так много времени проводят за партами и занимаются интеллектуальной работой. Поэтому, считает Лукин, физкультура должна помогать компенсировать эту нагрузку физической активностью.
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