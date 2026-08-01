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01 августа, 23:30

Город

За 9 лет реновации в Москве построили более 8 млн квадратных метров жилья

За 9 лет реновации в Москве построили более 8 млн квадратных метров жилья

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Программа реновации в Москве за 9 лет позволила построить более 8 миллионов квадратных метров жилья, переехали уже около 290 тысяч человек из 1,6 тысячи старых домов. За первую половину 2026 года ввели свыше 650 тысяч квадратных метров – на 30% больше, чем в прошлом году.

В ближайшие три года начнут переезд почти 240 тысяч москвичей, а до конца 2032-го новые квартиры получат более миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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