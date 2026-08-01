На ВДНХ в честь 87-летия проходит автофестиваль "ПроДвижение"

В выходные ВДНХ празднует 87-летие: в честь дня рождения на территории выставки проходит автофестиваль "ПроДвижение" с более чем 300 экспонатами – от ретро-моделей "Москвичей" и "Волг" до современных автомобилей и машин из фильмов. Для гостей организованы как статичные экспозиции, так и показательные заезды с дрифтом и прогулочные выезды классических автомобилей.

Помимо автотехники, посетители могут присоединиться к пешим экскурсиям по архитектурным объектам ВДНХ и посетить тематические лекции-концерты в павильоне космоса и авиации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

