Завершилась проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

В ТиНАО завершили строительство первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" на южном участке Троицкой линии метро. Тоннелепроходческий щит "Ольга" проложил под землей более 1,6 километра пути.

Общая протяженность нового участка составит около 17 километров. После завершения строительства Троицкая линия станет одним из наиболее протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.