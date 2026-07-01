Правозащитник рассказала, как вернуть деньги за абонемент при закрытии фитнес-клуба

При закрытии фитнес-клуба потребитель вправе требовать возврата средств, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. Об этом рассказала правозащитник Екатерина Дашевская.

Она также советует заранее проверять фитнес-клубы перед покупкой абонемента, отдавать предпочтение залам с длительной работой на рынке, избегать подозрительно низких цен и по возможности оплачивать услуги ежемесячно.

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