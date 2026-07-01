Матвиенко отметила рост популярности проекта "Поезд Памяти"

Популярность проекта "Поезд Памяти" продолжает расти, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Он знакомит старшеклассников с историей Великой Отечественной войны и местами боевой славы.

По ее словам, если в первый год реализации проекта конкурс составлял 8 человек на место, то в этом году он вырос до 300 человек на место.

Изначально в проекте участвовали только Россия и Белоруссия, затем к инициативе присоединились страны СНГ, а в этом году – старшеклассники из стран антигитлеровской коалиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.