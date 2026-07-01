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01 июля, 22:15

Транспорт

Агрегаторы такси опровергли сообщения о росте цен на поездки и нехватке водителей

Агрегаторы такси опровергли сообщения о росте цен на поездки и нехватке водителей

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Агрегаторы такси опровергли сообщения о росте стоимости поездок на фоне ситуации с топливом и о дефиците водителей. В "Яндекс Такси" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Средний чек, по данным сервисов, остается стабильным. Как пояснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота, водители адаптировались к новым условиям и заранее планируют маршруты и заправки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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