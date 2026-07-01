Телеканал Москва 24 запустил опрос о том, стали ли граждане реже пользоваться личным авто

Телеканал Москва 24 запустил в социальных сетях и мессенджерах опрос о том, стали ли граждане реже пользоваться личным автомобилем. В Telegram-канале приняли участие 4 453 человека.

52% участников опроса сообщили, что не стали реже пользоваться личным автомобилем, 48% – сократили поездки на машине. Некоторые пользователи рассказали, что отказались от авто в пользу велосипеда.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.