"Поезд памяти" прибыл на Белорусский вокзал в Москве

На Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд со школьниками, в том числе из других стран, которые участвуют в проекте "Поезд памяти". Он знакомит старшеклассников с историей Великой Отечественной войны и местами боевой славы.

Поезд отправился из Бреста 22 июня. Маршрут проходит через 5 российских и 8 белорусских городов. В этом году в проекте участвуют 200 старшеклассников. Впервые к ним присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции – США, Великобритании и Франции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.