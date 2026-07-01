Движение перекроют на западе Москвы 4 июля

В субботу, 4 июля, в связи с проведением велогонки "Столица" перекроют движение на нескольких улицах и набережных на западе Москвы.

С 16:00 до 20:00 будет ограничен проезд по Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта в каждом направлении. С 15:00 и до окончания мероприятия закроют участки улицы Косыгина, Воробьевского шоссе, набережных Тараса Шевченко и Бережковской, а также часть Мичуринского проспекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.