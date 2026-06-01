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Новости

Новости

01 июня, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июня

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 июня.

Коммунарка станет одним из крупнейших центров роста Москвы. О ключевых проектах, которые будут формировать облик района в ближайшие годы, рассказал в своем блоге Сергей Собянин. Мэр отметил, что в Коммунарке уже работают две линии метро, открылись современные школы, детские сады, медицинские учреждения. Для того чтобы обеспечить пешеходную доступность метро для максимального числа местных жителей, в дальнейшем построят еще три станции Троицкой линии.

В Москву возвращается лето. В ближайшие пару дней будет прохладно, но затем температура начнет подниматься. К концу недели не исключено, что воздух прогреется до 26 градусов. Однако в прогнозах на выходные, 6–7 июня, указаны кратковременные дожди, а местами возможны даже грозы.

Новые требования безопасности для автомобильных стоянок начали действовать в России. Документ вступил в силу 1 июня. Как объяснили в МЧС, его положения не устанавливают запрета на парковку электромобилей и не ужесточают административную ответственность для нарушителей пожарной безопасности. Требования этого документа касаются проектирования и строительства новых автостоянок и не затрагивают уже эксплуатируемые объекты.

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