В МВД России опровергли информацию о массовых проверках пожилых водителей

В МВД России опровергли сообщения о массовых проверках пожилых водителей. Такая информация появилась в Сети. Сообщалось, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции начнут останавливать возрастных водителей в рамках проверок.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. Она добавила, что инспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям, попавшим в затруднительную ситуацию. Контроль за водителями ведется в соответствии с приказом МВД от 2 мая 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.