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01 июня, 14:00

Культура

Новый инклюзивный цирковой спектакль "Шаривари" представили в Москве ко Дню защиты детей

Новый инклюзивный цирковой спектакль "Шаривари" представили в Москве ко Дню защиты детей

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Ко Дню защиты детей в Москве представили новый инклюзивный цирковой спектакль "Шаривари". На одной сцене объединились студенты циркового училища и детей с особенностями развития. Идеологом проекта выступила певица Жасмин.

В спектакле приняли участие более 70 человек, среди которых были ребята с особенностями развития. Им помогали студенты циркового училища и другие участники. Проект поддержали Росгосцирк, студенты циркового училища и артисты, включая братьев Запашных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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