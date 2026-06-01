Самый массовый кинопоказ фильма о Майкле Джексоне прошел на стадионе "Динамо" в Москве

Самый массовый кинопоказ фильма о певце Майкле Джексоне прошел на стадионе "Динамо" в Москве. Сеанс был приурочен к 30-летию второго визита короля поп-музыки в Россию. Московская публика встретила музыкальный байопик тепло.

В российском прокате фильм о творческом пути Джексона вышел в двух версиях: дублированной и оригинальной с субтитрами. В московских кинотеатрах показы сопровождаются выступлениями зрителей.

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