Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 13:00

Культура

Самый массовый кинопоказ фильма о Майкле Джексоне прошел на стадионе "Динамо" в Москве

Самый массовый кинопоказ фильма о Майкле Джексоне прошел на стадионе "Динамо" в Москве

"Сити": 100-летие Мэрилин Монро

Неделя моды прошла в Челябинской области

Спецпоказ фильма о Майкле Джексоне прошел на "ВТБ Арене"

Спектакль по мотивам романа "Герой нашего времени" поставили на сцене Театра Гоголя

Чаевые через QR-код ввели в московском театре "Покровка.Театр"

Жителям столицы рассказали о программе Дней корейской культуры в Москве

Москвичей пригласили на спектакль "Скупой, или школа лжи"

Третьяковскую галерею проинформировали о расследовании по выставке "Эпоха Неизвестного"

Фестивали "Театральный бульвар" и "Усадьбы Москвы" стартуют в Москве в эти выходные

Самый массовый кинопоказ фильма о певце Майкле Джексоне прошел на стадионе "Динамо" в Москве. Сеанс был приурочен к 30-летию второго визита короля поп-музыки в Россию. Московская публика встретила музыкальный байопик тепло.

В российском прокате фильм о творческом пути Джексона вышел в двух версиях: дублированной и оригинальной с субтитрами. В московских кинотеатрах показы сопровождаются выступлениями зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиногородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнна Глебова

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика