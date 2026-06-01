Собянин: Коммунарка станет одним из новых центров развития Москвы

Коммунарка станет одним из крупнейших центров роста Москвы. О ключевых проектах, которые будут формировать облик района в ближайшие десятилетия, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Коммунарке уже работают две линии метро, открылись современные школы, детские сады, медицинские учреждения. Чтобы обеспечить пешеходную доступность метро для максимального числа местных жителей, построят еще 3 станции Троицкой линии: "Сосенки", "Ракитки" и "Десна".

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