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17:40

Культура

"Мой район": уличное искусство. Басманный район

"Мой район": уличное искусство. Басманный район

Количество бюджетных мест в столичных медколледжах увеличили на 10%

Две поликлиники в Юго-Восточном округе Москвы откроются в сентябре

Новости часа: Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков

Три развязки с МКАД откроют до конца этого года

Сергей Собянин пригласил москвичей выбрать направления для новых кружков, секций и курсов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 53 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

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"Утро": движение затруднено на 14-м километре МКАД

Современное уличное искусство – это уже давно не просто разрисованные стены и тривиальные фразы. С развитием инфраструктуры столицы между художниками граффити и городом наладилось сотрудничество.

Какие изображения хочет видеть актриса Наталия Антонова на фасадах городских зданий? Как уличные художники могут стать бизнесменами и получать от города спецзаказы по оформлению столичных объектов? Об этом – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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городкультуравидеоЕвгений Додолев
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