"Мой район": уличное искусство. Басманный район

Современное уличное искусство – это уже давно не просто разрисованные стены и тривиальные фразы. С развитием инфраструктуры столицы между художниками граффити и городом наладилось сотрудничество.

Какие изображения хочет видеть актриса Наталия Антонова на фасадах городских зданий? Как уличные художники могут стать бизнесменами и получать от города спецзаказы по оформлению столичных объектов? Об этом – в программе "Мой район".

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