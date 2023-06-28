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Пешеходный мост появится в районе Очаково-Матвеевское в столице

Пешеходный мост появится в районе Очаково-Матвеевское в столице

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Три жилых комплекса в районе Очаково-Матвеевское свяжет пешеходный мост. Москвичи смогут быстрее и удобнее добираться до социальных объектов и остановок общественного транспорта.

Ближе станут поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, метро "Аминьевская" и станция Очаково будущего МЦД-4. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, работы начнутся в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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