Пешеходный мост появится в районе Очаково-Матвеевское в столице

Три жилых комплекса в районе Очаково-Матвеевское свяжет пешеходный мост. Москвичи смогут быстрее и удобнее добираться до социальных объектов и остановок общественного транспорта.

Ближе станут поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, метро "Аминьевская" и станция Очаково будущего МЦД-4. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, работы начнутся в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.