В Москве составили детские и молодежные подборки книг для чтения летом

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В онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы" появился список книг для чтения во время летних каникул. Его составили специалисты Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Так, каждый список включает в себя от 18 до 20 российских и зарубежных произведений. Всего в подборки вошло 174 книги.

"Это приключенческие романы, детские повести и фантастика, классическая и познавательная литература. Любое произведение можно забронировать онлайн и затем забрать в соседней библиотеке", – указала Сергунина.

Для самых юных читателей там представлены рассказы Виталия Бианки, сказки Анастасии Орловой и истории Михаила Пегова. Детям в возрасте от 9 до 10 лет предложили прочитать фантастические повести "Девочка с Земли" Киры Булычевой, книгу Билла Слевина "Превращения. Из чего делаются привычные вещи?" и произведения Януша Корчака "Король Матиуш Первый".

Для подростков составили список из произведений "Книжный вор" Маркуса Зусака, "Трудно быть богом" братьев Стругацких и книг отечественной фантастики. Также в подборку включили произведения Александра Беляева, Ивана Бунина, Михаила Шолохова, Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя, Вальтера Скотта и Умберто Эко.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве начался новый этап проекта "Списанные книги". Горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания, в том числе периодику. В 12-м сезоне "Списанных книг" примут участие свыше 200 библиотек. Так, более 45 тысяч экземпляров передадут горожанам читальни ЦАО, свыше 22 тысяч изданий готовы отдать библиотеки ЗАО, отметил мэр.

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