"Мой район. Обратная связь": капремонт в Новокутузовском тоннеле завершат в этом году

В Новокутузовском тоннеле идут работы по облицовке. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки столицы.

Ремонт разделили на три этапа, а первые два уже завершены. Были выполнены работы в двух основных тоннелях. После монтажа облицовочных плит мастерам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, а также нанести разметку.

Это сооружение ввели в эксплуатацию в 2000 году, с тех пор оно ни разу не ремонтировалось. Повреждения стен и перекрытий возникли из-за интенсивного движения и погодных условий. Капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируют завершить в III квартале этого года.

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