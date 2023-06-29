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"Мой район. Обратная связь": капремонт в Новокутузовском тоннеле завершат в этом году

"Мой район. Обратная связь": капремонт в Новокутузовском тоннеле завершат в этом году

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В Новокутузовском тоннеле идут работы по облицовке. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки столицы.

Ремонт разделили на три этапа, а первые два уже завершены. Были выполнены работы в двух основных тоннелях. После монтажа облицовочных плит мастерам предстоит заменить асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, а также нанести разметку.

Это сооружение ввели в эксплуатацию в 2000 году, с тех пор оно ни разу не ремонтировалось. Повреждения стен и перекрытий возникли из-за интенсивного движения и погодных условий. Капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируют завершить в III квартале этого года.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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