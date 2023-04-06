"Мой район": Московский зоопарк. Пресненский район

Белого медведя Диксона в сентябре 2022 года в критическом состоянии в одном из сел обнаружили жители Красноярского края. Животное стало жертвой браконьеров, было тяжело ранено, и местные специалисты помочь ему не могли. Тогда на место вылетели зоологи Московского зоопарка и забрали медведя с собой.

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров поделился подробностями спасения не только Диксона, но и других животных зоопарка, а дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные рассказали, как часто они посещают зоопарк и какие образовательные программы знают.

В конце программы организовали интервью с Алексеем Сусловым, заместителем гендиректора по зоологической работе Московского зоопарка. Он рассказал, что предлагает филиал зоосада в Волоколамске, где занимаются разведением диких животных.

Подробнее – в программе "Мой район".