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25 октября, 19:30

Культура

"Программа наших передач": "Будильник"

"Программа наших передач": "Будильник"

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В будни по утрам в советских квартирах звенели будильники, но и в воскресенье их заводили на 09:30, чтобы не пропустить любимую программу. Эти семейные подъемы начались 3 октября 1965 года, когда на экранах появилась передача "Будильник".

Изначально эта телепрограмма значилась в сетке вещания, как передача для детей, ее любила публика всех возрастов, ведь вели "Будильник" дикторы центрального телевидения Светлана Жильцова, Ангелина Вовк, Валентина Леонтьева, Людмила Крылова, Татьяна Веденеева и Александр Воеводин, Заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова, а также всеми любимая актриса Надежда Румянцева.

Подробнее – в проекте "Программа наших передач".

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