"Программа наших передач": "Песня года"

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Главный ориентир телефестиваля – популярность той или иной песни в течение года. Телезрители присылали по почте открытки с названиями лучших, на их взгляд, песен. Все участники, вышедшие с песней в финал по количеству открыток, считались победителями. Но дипломы лауреатов получали только авторы музыкальных произведений.

Для создателей музыкальной программы первостепенное значение имело качество её телетрансляции. Поэтому большинство песен исполнялось под фонограмму. Плюсовая фонограмма звучала даже при исполнении гимна фестиваля «Песня остается с человеком» композитора Аркадия Островского.

В 1991 году телевизионный фестиваль "Песня года" собирались закрыть и поставили условие: "Найдете деньги – будем решать!". Об этом – в "Программе наших передач".

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