25 декабря, 17:45Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился в можайском районе
В Можайском районе Москвы обновили жилой дом 1971 года постройки. Здание находится по адресу улица Маршала Неделина, 6.
Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили с использованием передовой технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках.
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Программа: Мой район. Обратная связь