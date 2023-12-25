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25 декабря, 17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился в можайском районе

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился в можайском районе

"Мой район. Обратная связь": дому архитектора Мельникова вернут исторический облик

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В Можайском районе Москвы обновили жилой дом 1971 года постройки. Здание находится по адресу улица Маршала Неделина, 6.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили с использованием передовой технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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