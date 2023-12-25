"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился в можайском районе

В Можайском районе Москвы обновили жилой дом 1971 года постройки. Здание находится по адресу улица Маршала Неделина, 6.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили с использованием передовой технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках.

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