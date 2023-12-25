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25 декабря, 06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на Сеславинской улице отреставрировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом на Сеславинской улице отреставрировали в Москве

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На западе Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится на Сеславинской улице. Его построили в 1964 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад здания. Они также привели в порядок балконы – установили новые экраны и отливы, восстановили плиты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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