"Мой район. Обратная связь": дом 1902 года постройки обновили в Пресненском районе

В Пресненском районе Москвы завершился капитальный ремонт жилого дома по адресу улица Большая Грузинская, 15, строение 2. Здание в стиле модерн возвели в 1902 году.

Чтобы сохранить его первозданную красоту, специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ. Особое внимание уделили ремонту фасада. Его расчистили и промыли, привели в порядок все выветренные швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".