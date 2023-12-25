Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 06:45

Город

"Мой район. Обратная связь": дом 1902 года постройки обновили в Пресненском районе

"Мой район. Обратная связь": дом 1902 года постройки обновили в Пресненском районе

"Мой район. Обратная связь": дом на Сеславинской улице отреставрировали в Москве

Новости часа: композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы "Нескучное"

Терминалы "Аэроэкспресса" украсили к Новому году

В Московском авиационном центре рассказали об особенностях своей работы

Москвичам показали, как изменился павильон "Узбекистан" после реставрации

Собянин: скульптуры "Времена года" вернулись на главные ворота Нескучного

Скульптурные композиции "Времена года" вернули на главные ворота усадьбы Нескучное

В столице наградили лауреатов XX юбилейной премии Москвы в области медицины

Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

В Пресненском районе Москвы завершился капитальный ремонт жилого дома по адресу улица Большая Грузинская, 15, строение 2. Здание в стиле модерн возвели в 1902 году.

Чтобы сохранить его первозданную красоту, специалисты разработали индивидуальный проект проведения работ. Особое внимание уделили ремонту фасада. Его расчистили и промыли, привели в порядок все выветренные швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика