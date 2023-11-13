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13 ноября, 15:50

Город

"Мой район. Обратная связь": доходный дом Абрикосова отреставрировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": доходный дом Абрикосова отреставрировали в Москве

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В центре Москвы завершилась реставрация доходного дома Абрикосова в Потаповском переулке. Здание появилось на этом месте в 17 веке – тогда оно представляло из себя уникальные московские палаты с высокой аркой, ведущей во двор.

Специалисты восстановили фасады, планировку и интерьеры времен последних дореволюционных владельцев – купцов Абрикосовых. Собственники кондитерского концерна проживали на первом и втором этажах дома. После революции здесь были обустроены коммунальные квартиры. Тогда же площадь дома решили расширить и для этого специально достроили два этажа. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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