"Мой район. Обратная связь": доходный дом Абрикосова отреставрировали в Москве

В центре Москвы завершилась реставрация доходного дома Абрикосова в Потаповском переулке. Здание появилось на этом месте в 17 веке – тогда оно представляло из себя уникальные московские палаты с высокой аркой, ведущей во двор.

Специалисты восстановили фасады, планировку и интерьеры времен последних дореволюционных владельцев – купцов Абрикосовых. Собственники кондитерского концерна проживали на первом и втором этажах дома. После революции здесь были обустроены коммунальные квартиры. Тогда же площадь дома решили расширить и для этого специально достроили два этажа. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".