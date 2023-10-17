"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт 14-этажного жилого дома в Хибинском проезде

Завершился ремонт 14-этажного жилого дома в Хибинском проезде. Здание возвели в 1974 году по типовому проекту архитектора Ефима Вулых, это яркий пример брежневской архитектуры.

Особое внимание уделили фасаду дома. На первом этапе специалисты промыли открытые поверхности от накопившихся загрязнений, восстановили кирпичную кладку, а затем места намокания обработали антисептиком. Также произвели гидрофобизацию, которая надежно защищает стены от агрессивного влияния осадков и помогает противостоять появлению плесени и грибка.

Кроме того, специалисты заменили отливы, откосы, устроили новую отмостку и привели в порядок входную группу. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".