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22 сентября, 06:35

Город

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Миронова обновили в Москве

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Миронова обновили в Москве

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В центре столицы прошло обновление исторического здания – бывшего доходного дома купца Михаила Миронова, который находится в Большом Сухаревском переулке.

Здание в стиле модерн возвели в конце XIX века, а в ХХ веке его перестроили. Работники Фонда капитального ремонта очистили плоскости стен от загрязнений, промыли керамическую плитку парадного фасада и восстановили разрушенные фрагменты кирпичной кладки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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