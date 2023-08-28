"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют на Неглинной улице

В центре столицы идет капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на Неглинной улице.

Дом был возведен в 1891 году. На первом этапе мастера расчистили плоскости стен от накопившихся загрязнений и копоти. Они начали приводить в порядок поврежденные участки кирпичной кладки. После восстановительных процедур фасад будет окрашен. На финальной стадии специалисты обновят цокольное покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".