Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют на Неглинной улице

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют на Неглинной улице

Новости часа: асфальт закончили класть на участке южного направления МСД

Конно-спортивный комплекс "Битца" открыли после масштабного обновления

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Жителям столицы рассказали о благоустройстве набережных в Москве

"Актуальный репортаж": выходные на Московском урбанфоруме

Новости часа: Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 56 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

В центре столицы идет капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на Неглинной улице.

Дом был возведен в 1891 году. На первом этапе мастера расчистили плоскости стен от накопившихся загрязнений и копоти. Они начали приводить в порядок поврежденные участки кирпичной кладки. После восстановительных процедур фасад будет окрашен. На финальной стадии специалисты обновят цокольное покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика