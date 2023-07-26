Минфин заявил, что уклонение от заключения договоров ОСАГО может грозить штрафом

Уклонение от заключения договоров ОСАГО может грозить страховщикам штрафом. Об этом Минфин заявил в ответ на запрос одного из сенаторов. Его интересовала проблема, с которой столкнулись водители такси – им необоснованно отказывают в оформлении страховки.

В Минфине отметили, что на отказ страховщиков можно жаловаться в Российский союз автостраховщиков. Законом предусмотрен штраф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.