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"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на Алексеевской улице в столице

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на Алексеевской улице в столице

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В столице начался капремонт дома на Алексеевской улице. Здание возвели в 1969 году, оно находится по адресу Маломосковская улица, 8.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок этот типовой дом. Особое внимание уделят фасаду. Стены этого здания отделаны мелкозернистой плиткой, в таких случаях ремонт производится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Проведение таких работ требует от мастеров большого профессионализма.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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