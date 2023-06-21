"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на Алексеевской улице в столице

В столице начался капремонт дома на Алексеевской улице. Здание возвели в 1969 году, оно находится по адресу Маломосковская улица, 8.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок этот типовой дом. Особое внимание уделят фасаду. Стены этого здания отделаны мелкозернистой плиткой, в таких случаях ремонт производится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Проведение таких работ требует от мастеров большого профессионализма.

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