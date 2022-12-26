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"Мой район. Обратная связь": памп-трек модернизировали в Строгине

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В столичном районе Строгино модернизировали памп-трек. С такой просьбой в департамент капремонта обратились местные жители.

В итоге площадка превратилась в многофункциональную зону для экстремальных видов спорта. Там могут тренироваться не только любители, но и профессиональные спортсмены. Рядом появились модульный скейт-парк, площадка для паркура и воркаут-зона с тренажерами. Специалисты обустроили дорожки для прогулок, вдоль которых установили скамейки и парковые качели, высадили несколько десятков кустарников и деревьев.

Чтобы заниматься спортом и гулять было безопаснее, там установили 50 фонарей и около 30 камер видеонаблюдения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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