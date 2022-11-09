"Мой район. Обратная связь": новая детская площадка появилась в Рязановском

Благоустройство территории завершили в поселении Рязановское. Новую детскую площадку возвели около садового некоммерческого товарищества "Луч". На ней установили качели, песочницу, большой игровой городок с горками, канатными переходами, элементами для скалолазания и головоломками.

Для любителей активного вида отдыха на спортивной площадке специалисты собрали гимнастический комплекс. А для родителей, ожидающих детей, поставили удобные парковые диваны.