"Мой район. Навигатор": самая маленькая сталинская высотка находится на Каланчевской улице

На Каланчевской улице, рядом с площадью трех вокзалов, расположена самая маленькая из сталинских высоток. Это здание гостиницы Ленинградская. Его построили в 1953 году по проекту зодчих Полякова и Борецкого. Всего там 21 этаж, включая технические.

В архитектуре гостиницы соединились несколько стилей – древнерусский, барокко и классицизм. Фасад окрашен в красные и белые тона.

Гостиница Ленинградская была одной из первых в СССР, где разместили современные вращающиеся двери. Своды вестибюля украшены уникальной живописью, а вход в лифтовой холл похож на алтарную часть в православных храмах. В 2008 году в гостинице Ленинградская завершилась масштабная реконструкция.

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