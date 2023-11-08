В Москве благоустроили территорию возле женского монастыря в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты провели благоустройство рядом с Троице-Одигитриевским женским монастырем в поселке Зосимова пустынь в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, через три года обитель отметит двухсотлетие со дня основания. В этой связи настоятельница обратилась к властям города, попросив помочь в осуществлении благоустройства.

"В настоящее время работы полностью завершены, возле монастыря сделали тротуары, обновили освещение, организовали удобные подъезды для транспорта", – отметил вице-мэр.

В рамках мероприятия специалисты убрали под землю воздушные провода, устроили системы водоотведения и обустроили новые тротуары. Вместе с этим работники:

установили лавочки для отдыха;

заменили асфальт на подъездах;

создали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп;

установили свыше 50 фонарей с энергоэффективными светильниками;

обустроили 4,9 тысячи "квадратов" газона и порядка 170 тысяч квадратных метров цветников, высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.

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