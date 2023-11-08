08 ноября, 10:27Город
В Москве благоустроили территорию возле женского монастыря в ТиНАО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Специалисты провели благоустройство рядом с Троице-Одигитриевским женским монастырем в поселке Зосимова пустынь в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Как уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, через три года обитель отметит двухсотлетие со дня основания. В этой связи настоятельница обратилась к властям города, попросив помочь в осуществлении благоустройства.
"В настоящее время работы полностью завершены, возле монастыря сделали тротуары, обновили освещение, организовали удобные подъезды для транспорта", – отметил вице-мэр.
В рамках мероприятия специалисты убрали под землю воздушные провода, устроили системы водоотведения и обустроили новые тротуары. Вместе с этим работники:
- установили лавочки для отдыха;
- заменили асфальт на подъездах;
- создали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп;
- установили свыше 50 фонарей с энергоэффективными светильниками;
- обустроили 4,9 тысячи "квадратов" газона и порядка 170 тысяч квадратных метров цветников, высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что российская столица является мировым лидером по темпу улучшения городской среды. Мэр отметил, что в Москве удалось благоустроить более двух тысяч дворов, парков и других территорий. 90% – это проекты, реализованные в рамках программы "Мой район", заявил градоначальник.
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