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12 февраля, 07:00

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"Мой район. Навигатор": новая смотровая площадка открылась на Казанском вокзале

"Мой район. Навигатор": новая смотровая площадка открылась на Казанском вокзале

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На Казанском вокзале в столице появилась новая смотровая площадка. С панорамной точки можно рассмотреть многие достопримечательности: в хорошую погоду оттуда прекрасно видно Останкинскую башню, а еще знаменитые сталинские высотки и, конечно же, Комсомольскую площадь, возле которой и расположены Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзалы.

Также там можно взять аудиогид, который расскажет об истории этого места. Со смотровой, если просто поднять голову, можно увидеть скульптуру дракона Зиланта. Она установлена на шпиле главной башни Казанского вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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