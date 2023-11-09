Москва онлайн покажет обзор фестиваля поп-культуры "Фандом Фест ВКонтакте"



10 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие первого российского фестиваля поп-культуры – "Фандом Фест ВКонтакте". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и участниками, а также расскажет о самых интересных локациях фестиваля.

Фестиваль продлится до 12 ноября. Первый день пройдет под названием "Будет смешно", второй – "Будет дэбак", третий – "Будет на экранах". Каждый из них будет посвящен одному направлению: первый день – юмору и играм, второй – Азии, третий – кино и комиксам.

Гостей ждут шоу по видеоиграм, киновселенным и книгам, конкурсы косплея, презентации новинок из мира сериалов, комиксов и кино, мастер-классы от художников, встречи с артистами.

Смотрите прямую трансляцию 10 ноября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.