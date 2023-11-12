Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 04:20

Город

"Мой район. Навигатор": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершено в столице

"Мой район. Навигатор": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершено в столице

Тысячи любителей поп-культуры собрались на "Фандом Фест ВКонтакте"

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Люди выстроились в очередь на фестиваль "Арт Лайф" в "Манеже"

Фестиваль в поддержку животных из приютов в Москве завершится 12 ноября

Еще 7 путепроводов откроют в столице в ближайшие годы

Длинная очередь образовалась на фестиваль современного искусства в "Манеже"

Сергей Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

"Познавательный фильм": Москва. Как устроена консерватория

"Сити. Гид": маленькие парки Москвы

Парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили в Гагаринском районе столицы. После обновления там появилась современная зона отдыха. Ее площадь превышает две тысячи квадратных метров.

Там отреставрировали сохранившиеся скульптуры, а также воссоздали утраченные. Кроме того, восстановили три фонтана, обустроили детские площадки, скейт-парк и зону воркаута. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика