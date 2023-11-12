12 ноября, 04:20Город
"Мой район. Навигатор": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершено в столице
Парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили в Гагаринском районе столицы. После обновления там появилась современная зона отдыха. Ее площадь превышает две тысячи квадратных метров.
Там отреставрировали сохранившиеся скульптуры, а также воссоздали утраченные. Кроме того, восстановили три фонтана, обустроили детские площадки, скейт-парк и зону воркаута. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор