"Мой район. Навигатор": благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ завершено в столице

Парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили в Гагаринском районе столицы. После обновления там появилась современная зона отдыха. Ее площадь превышает две тысячи квадратных метров.

Там отреставрировали сохранившиеся скульптуры, а также воссоздали утраченные. Кроме того, восстановили три фонтана, обустроили детские площадки, скейт-парк и зону воркаута. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".