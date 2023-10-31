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31 октября, 04:05

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"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о пернатых жителях

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Чтобы посмотреть на пернатых жителей Московского зоопарка необязательно мерзнуть на улице. Они живут в теплом павильоне под названием "Птицы и бабочки тропиков". Он расположен на новой территории неподалеку от Турьей горки и Острова зверей.

А еще в этом павильоне можно увидеть тропических бабочек из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Если посчастливится, можно даже застать момент, когда эти насекомые выходят из куколок. Как правило, такое происходит по утрам.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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