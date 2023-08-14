"Мой район. Навигатор": 140 бесплатных экскурсий проведут по районам Москвы

Программа "Мой район" и проект "Гуляем по Москве" приглашают жителей столицы отправиться в путешествие по родному городу. До конца года профессиональные гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам Москвы.

Первый этап этого проекта состоялся прошлой осенью. Более двух тысяч участников тогда побывали в Ясеневе, Митине, Зюзине и других районах. Теперь москвичи могут присоединиться к новым экскурсиям, в том числе по САО.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

