Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05:15

Город

"Мой район. Навигатор": 140 бесплатных экскурсий проведут по районам Москвы

"Мой район. Навигатор": 140 бесплатных экскурсий проведут по районам Москвы

"Мой район. Навигатор": благоустройство Воробьевской набережной заканчивается в Москве

"Мой район. Навигатор": новое электросудно начало ходить по Москве-реке

"Мой район. Навигатор": ледовый дворец в Ясеневе готов на 98%

Новости часа: 25 километров дорог построили в Москве с начала 2023 года

В Москве завершается благоустройство Воробьевской набережной

Новости часа: участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов на 70%

Групповой "заезд" на велотренажерах прошел в рамках МУФ в "Лужниках"

Новости часа: дни "Московского долголетия" пройдут в Гостином дворе 14 и 15 августа

Новости часа: спасатели потушили пожар на складе в Подмосковье

Программа "Мой район" и проект "Гуляем по Москве" приглашают жителей столицы отправиться в путешествие по родному городу. До конца года профессиональные гиды проведут 140 бесплатных экскурсий по нецентральным районам Москвы.

Первый этап этого проекта состоялся прошлой осенью. Более двух тысяч участников тогда побывали в Ясеневе, Митине, Зюзине и других районах. Теперь москвичи могут присоединиться к новым экскурсиям, в том числе по САО.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городдосугвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика